Donnarumma, portiere dell’Italia, ha ridotto le ferie per dedicarsi alla nazionale. La squadra ha perso la possibilità di qualificarsi per il Mondiale, segnando la terza eliminazione consecutiva in qualificazioni. Le lacrime versate in occasione della partita di Zenica sono ancora fresche e la sconfitta ha lasciato ferite aperte. La mancata qualificazione ha suscitato amarezza tra i tifosi e i giocatori.

Le lacrime di Zenica non si sono ancora asciugate e la ferita della terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale è una ferita che non si rimarginerà. Gianluigi Donnarumma non ha digerito lo choc della sconfitta ai rigori con la Bosnia e nemmeno vuole farlo. Da capitano azzurro ha sofferto il dramma che ha coinvolto milioni di tifosi e appassionati, un senso di responsabilità che lo ha portato a voler restare da subito sulla barca della nazionale. Il ct ad interim Silvio Baldini lo aveva spiegato, presentandosi da selezionatore per le due amichevoli di giugno contro Grecia e Lussemburgo: giocano i ragazzi della Under 21 ma ci sarà anche il portierone perché tra un impegno e l’altro con il Manchester City ha trovato voglia, tempo e sensibilità di chiamare lo stesso Baldini e darsi disponibile. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Donnarumma, il vero capitano dell’Italia: meno ferie per stare in nazionale

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DONNARUMMA NELLA BUFERA DOPO BOSNIA-ITALIA

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#Donnarumma si sta comportando da capitano vero della nazionale. Anche e soprattutto in questo momento di passaggio tra il fallimento passato e quello che si costruirà nel futuro. x.com

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