Il portiere della nazionale italiana ha dichiarato di non aver mai richiesto un compenso durante il suo ruolo di capitano. Dopo aver condiviso questa posizione sui social, ha deciso di parlare anche ai giornalisti, sottolineando la difficoltà della situazione e chiedendo un gesto di reazione. Durante l'intervista, sono state visibili emozioni, con Donnarumma che si è commosso parlando delle sfide che sta affrontando in questo momento.

“Da capitano non ho mai chiesto un euro alla Nazionale italiana “. Era stata il primo a rompere il silenzio via social, ora Gigio Donnarumma ha deciso di parlare anche davanti ai microfoni. Per ribadire la profonda delusione e tristezza per la mancata qualificazione ai Mondiali, la terza di fila. Ma anche per smentire un retroscena diffuso da Repubblica nei giorni scorsi, secondo il quali gli azzurri avrebbero chiesto un bonus da circa 300mila euro in caso di vittoria contro la Bosnia. In pratica, circa 10mila euro a testa da intascare. Com’è noto, purtroppo, alla fine la squadra dell’ ormai ex ct Gattuso è uscita ai calci di rigore, rimediando il fallimento più grande della sua storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Da capitano non ho mai chiesto un euro alla Nazionale italiana. Bisogna reagire, è dura”: Donnarumma in lacrime

Donnarumma in lacrime dopo il flop Mondiale: “Non ho mai chiesto un euro alla Nazionale”La delusione per il nuovo fallimento dell’Italia pesa come un macigno e trova il suo volto più evidente in Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma in lacrime: "Mi sento responsabile, ma mai chiesto un euro alla Nazionale""Sono stati giorni duri e faticosi come per tutti gli italiani che ci tenevano tanto a riandare al Mondiale, come me e tutta la squadra.

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