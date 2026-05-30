Un uomo ha presentato una denuncia per la scomparsa di una donna a Farneta, ma questa è arrivata solo tre mesi dopo rispetto alla sparizione. Attualmente, gli scavi sul luogo sono sospesi e le autorità stanno valutando come proseguire le indagini.

Lucca, 30 maggio 2026 – Gli scavi al momento restano sospesi, mentre in Procura si pensa a come procedere con le indagini. Non c’è ancora traccia, infatti, di Rosita, la donna di origine peruviana scomparsa ormai 14 anni fa e per la quale - dopo la segnalazione di un abitante della zona - sono ripartite le ricerche vicino alla certosa dei frati di Farenta. Il contesto della scomparsa: la denuncia dell’ex marito. D’altronde era uno di loro, prima di lasciare il saio, l’ ex marito, rimasto negli anni a lavorare nella struttura come factotum. Il 55enne colombiano, difeso dall’avvocato Giovanni Matria, è l’unico indagato nel fascicolo in mano al pm Enrico Corucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donna scomparsa a Farneta, la denuncia dell’ex marito arrivò, ma solo tre mesi dopo

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