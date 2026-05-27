In provincia di Lucca, le forze dell'ordine stanno effettuando ricerche in un'area di Farneta per trovare un cadavere. L'intervento riguarda una donna scomparsa da diversi anni. Le operazioni di scavo sono state avviate sulla base di indagini in corso e di elementi raccolti nel tempo. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sullo stato delle ricerche o sui risultati attesi. Le autorità continuano a lavorare sul caso senza ulteriori comunicazioni pubbliche.

LUCCA – Si scava per cercare un cadavere in provincia di Lucca. Si tratterebbe di una persona scomparsanella zona molto tempo fa, forse una donna del Sud America sparita 14 anni fa, sono state ordinate dal sostituto procuratore Enrico Corucci in base a nuove risultanze investigative della squadra mobile lucchese. In particolare, testimoni avrebbero indicato di cercare vicino alle case di Farneta. Le operazioni sono state condotte anche col supporto di un escavatore dei vigili del fuoco, e sono al momento terminate in quel punto. Tuttavia, secondo quanto appreso, gli scavi potrebbero riprendere in un’altra località intorno a Lucca. Ieri, per individuare l’eventuale presenza di resti umani, sono stati impiegati anche i cani molecolari. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ricerche di cadavere a Farneta (Lucca): è una donna scomparsa da anni

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Si scava sopra la Certosa di Farneta: si cerca il corpo di una donna scomparsa da 14 anni

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