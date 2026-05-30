Don Federico e don Andrea ora sono sacerdoti la cerimonia in Duomo -Video Foto

Sabato 30 maggio in Cattedrale si sono svolte le ordinazioni sacerdotali di don Federico Rossi e don Andrea Formenti, ordinati dal Vescovo di Bergamo. La cerimonia è stata accompagnata da momenti di commozione, con i due sacerdoti che hanno ricevuto l’ordine sacro durante la funzione. Don Federico, proveniente da Pradalunga, e don Andrea, da Treviolo, hanno ufficialmente iniziato il loro ministero sacerdotale.

LA CELEBRAZIONE. Don Federico Rossi di Pradalunga e don Andrea Formenti di Treviolo sono stati ordinati sacerdoti dal Vescovo di Bergamo Francesco Beschi con una commovente cerimonia in Cattedrale, sabato 30 maggio. Guarda le foto e il video della diretta di Bergamo Tv. Un appuntamento importante per la Chiesa bergamasca e per tutta la comunità diocesana. Sabato 30 maggio alle 17, dalla Cattedrale di Sant’Alessandro in Bergamo, il vescovo Francesco Beschi ha presieduto la celebrazione di ordinazione sacerdotale di don Federico Rossi, originario di Pradalunga, e don Andrea Formenti, di Treviolo. Le parole del Vescovo di Bergamo Francesco Beschi durante la cerimonia di ordinazione: «Siate uomini di comunione e sarete uomini di pace». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Don Federico Rossi di Pradalunga e don Andrea Formenti di Treviolo ordinati durante il rito che si celebra in Cattedrale in Città Alta. Qui la diretta di Bergamo Tv. x.com

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