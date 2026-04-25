25 aprile l' elenco dei preti uccisi dai partigiani | da don Francesco Pellizzari e Don Francesco Venturelli a don Gildo Vian

Il 25 aprile ricorda anche le vittime tra i sacerdoti uccisi dai partigiani durante e dopo la Seconda guerra mondiale. Tra le vittime ci sono don Francesco Pellizzari, don Francesco Venturelli e don Gildo Vian, insieme ad altri sacerdoti che hanno perso la vita in quel periodo. L’elenco include diversi preti, alcuni dei quali sono stati vittime di violenze nelle fasi immediatamente precedenti e successive alla fine del conflitto.

Molti i sacerdoti vittime dei partigiani prima e dopo la fine della Seconda guerra mondiale: da don Edmondo de Amicis a don Sebastiano Caviglia Nel giorno della Festa della Liberazione, 25 aprile, festa negli ultimi tempi dal carattere sempre più "divisivo" e "politicizzato", tornano alla mem.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 25 aprile, l'elenco dei preti uccisi dai partigiani: da don Francesco Pellizzari e Don Francesco Venturelli a don Gildo Vian Notizie correlate Don Alberto Ravagnani si apre su doppia vita dei preti, celibatoDon Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote divenuto un fenomeno social, ha scosso le fondamenta del mondo ecclesiastico con una confessione intima e... Don Francesco Cristofaro incontra Papa Leone: “Grazie, Santo Padre”Il sacerdote calabrese Don Francesco Cristofaro ha recentemente condiviso sui propri canali social le immagini del suo incontro con Papa Leone,...