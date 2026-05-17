Nell' istituto Aterno-Manthonè un evento dedicato a Federico La Cioppa con don Fulvio FOTO

Nell’istituto Aterno-Manthonè si è tenuto un evento dedicato a Federico La Cioppa, con la partecipazione di don Fulvio. Durante la cerimonia, si è celebrata la Giornata Internazionale della Famiglia, ricordando Federico, sua madre, suo padre e la sorella, che stanno affrontando il dolore per la perdita di un giovane. La scuola ha espresso vicinanza alla famiglia attraverso questa iniziativa, che ha coinvolto studenti e insegnanti in un momento di riflessione comune.

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