Nell' istituto Aterno-Manthonè un evento dedicato a Federico La Cioppa con don Fulvio FOTO

Da ilpescara.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’istituto Aterno-Manthonè si è tenuto un evento dedicato a Federico La Cioppa, con la partecipazione di don Fulvio. Durante la cerimonia, si è celebrata la Giornata Internazionale della Famiglia, ricordando Federico, sua madre, suo padre e la sorella, che stanno affrontando il dolore per la perdita di un giovane. La scuola ha espresso vicinanza alla famiglia attraverso questa iniziativa, che ha coinvolto studenti e insegnanti in un momento di riflessione comune.

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“Oggi dedichiamo la celebrazione della Giornata Internazionale della Famiglia a Federico La Cioppa, alla sua mamma, al suo papà e alla sorella, che stanno soffrendo un dolore inimmaginabile, la perdita di un figlio e di un fratello, di un ragazzo che la nostra scuola, l’istituto Aterno-Manthonè. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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