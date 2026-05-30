Domani su Rai1 andrà in onda l’ultima puntata stagionale di Domenica In, condotta da Mara Venier. La trasmissione, una delle più lunghe e seguite dell’emittente, si concluderà dopo un’edizione che ha attirato molti telespettatori. Nel frattempo, si segnala un possibile nuovo forfait di Teo Mammucari, che avrebbe già preso le distanze da alcuni impegni televisivi. La Rai non ha comunicato ufficialmente i motivi di questa eventuale assenza.

Domani pomeriggio andrà in onda su Rai1 l’ultima puntata stagionale di Domenica In, che chiuderà una delle edizioni più lunghe e seguite del programma condotto da Mara Venier. Tuttavia, alla vigilia del gran finale, continua a tenere banco il caso legato a Teo Mammucari, la cui assenza nelle ultime settimane sta alimentando interrogativi e indiscrezioni. Già nella puntata precedente il pubblico aveva notato la mancata presenza del conduttore, che non aveva preso parte al consueto spazio a lui dedicato. In quell’occasione era stata la stessa Mara Venier a gestire da sola il segmento previsto in scaletta, senza alcuna spiegazione ufficiale in diretta. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Domenica In, Teo Mammucari verso un nuovo forfait: cresce il giallo in Rai

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DOMENICA IN, TEO MAMMUCARI CONTRO PEPPE IODICE: CACCIALO VIA

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