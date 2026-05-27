Teo Mammucari non è stato presente nell’ultima puntata di Domenica In, suscitando discussioni. Secondo fonti, il forfait del conduttore sarebbe collegato a tensioni con la Rai, legate a progetti televisivi e all’incertezza sul suo futuro in azienda. La decisione di non partecipare non è stata comunicata ufficialmente e non sono state fornite spiegazioni pubbliche. La sua assenza ha generato commenti tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

L’assenza improvvisa di Teo Mammucari nell’ultima puntata di Domenica In continua a far discutere. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, dietro il forfait del conduttore ci sarebbero tensioni legate ai suoi progetti televisivi e all’incertezza sul futuro in Rai. Una situazione che potrebbe cambiare gli equilibri della prossima stagione. L’assenza di Teo Mammucari nell’ultima puntata di Domenica In non è passata inosservata. Il pubblico del programma di Rai1 si è subito chiesto il motivo del forfait del comico e conduttore, presenza fissa accanto a Mara Venier in questa stagione televisiva. A fare chiarezza, almeno parzialmente, è stato Giuseppe Candela attraverso un retroscena pubblicato da Dagospia. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Teo Mammucari assente a Domenica In: tensioni con la Rai dietro il forfait del comico!

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