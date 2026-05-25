Se è sicuro ora che Mara Venier ci sarà anche l'anno prossimo a Domenica In, è meno certo che resterà anche Teo Mammucari che già nella penultima puntata è scomparso senza dare alcuna spiegazione ai telespettatori Domenica Inquest’anno ha subito un importante cambiamento,Mara Venier non è stata sola alla conduzionema ha avuto tre compagni:Tommaso Cerno(che si è occupato di una pagina di attualità),Enzo Miccio(che ha curato una rubrica sulla moda e lo stile) eTeo Mammucari(che ha fatto dei giochi con il pubblico). Con quest’ultimo ci sono stati diversi problemi con la conduttrice, i due non sempre sono andati d’accordo equalche settimana fa Mara lo ha anche rimproverato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Domenica In: Teo Mammucari silurato? Il giallo che dà un presagio della sua assenza l’anno prossimo

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MARA VENIER FURIOSA: SEI UN PIRLA! - Teo Mammucari umiliato in diretta a Domenica In

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