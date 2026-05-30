Teo Mammucari non parteciperà all’ultima puntata di Domenica In, secondo un’indiscrezione. La sua assenza è stata anticipata come probabile anche per questa occasione. La decisione non è stata ufficialmente comunicata, ma si parla di una sua possibile assenza per motivi personali o professionali. La sua presenza era stata confermata nelle puntate precedenti, ma non sarà in onda in questa ultima edizione della stagione.

Secondo un'indiscrezione sembra che Teo Mammucari sarà assente anche nell'ultima puntata di Domenica In. Pare sia ancora arrabbiato con i vertici Rai Durante la penultima puntata c’era stato il mistero sull’assenza di Teo Mammucari a Domenica In. Il conduttore avrebbe dovuto presentare il suo consueto gioco ma invece, al suo posto, ci sono stati i suoi colleghi che non lo hanno mai menzionato. AdessoFanpagerivela cheMammucari è ancora arrabbiato e pare che non ci sarà nemmeno domenica 31 maggio, in occasione dell’ultima puntata. Dunque, almeno che non ci saranno inattesi cambi di idea,il conduttore lascerà Mara Venier, Tommaso Cerno e Enzo Miccio salutare i telespettatori da soli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Domenica In, Teo Mammucari assente per l’ultima puntata: l’indiscrezione

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CAOS A DOMENICA IN TEO MAMMUCARI CANCELLATO ECCO PERCHE

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