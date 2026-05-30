“Domenica in” con Mara Venier, 2025 ROMA – Gran finale per Domenica In: domenica 31 maggio, dalle ore 14, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, andrà in onda la 37ª e ultima puntata della stagione 2025-2026, un appuntamento che chiude in bellezza la 50ª edizione dello storico contenitore domenicale di Rai1, condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammuccari ed Enzo Miccio. Ad aprire la puntata sarà un’intervista intensa e molto attesa: Mara Venier incontrerà Catherine Louise Birmingham, conosciuta dal grande pubblico come la mamma della “famiglia nel bosco”. Protagonista di un racconto che ha suscitato grande attenzione mediatica, Birmingham presenterà il suo libro autobiografico “La mia verità”, in uscita il prossimo 2 giugno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Domenica In”, il 31 maggio c’è l’ultima puntata

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Domenica 31 maggio la musica di Oida al Museo dell’olio di Monte San Savino per l’ultima data di “Arezzo Nascosta”Domenica 31 maggio si è svolto l’ultimo evento di “Arezzo Nascosta”, il progetto musicale promosso dall’OIDA Orchestra Instabile di Arezzo.

Temi più discussi: Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 30 e domenica 31 maggio; Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 31 maggio e martedì 2 giugno; Sito Istituzionale | Domenica 31 tappa finale del Giro d'Italia, la mobilità; Domenica 31 maggio 2026 Solennità della SS. Trinità – Anno A.

Un servizio sul Premio Milo andrà in onda domani, domenica 31 maggio, su Retequattro, tra le 10:10 e le 11:50 del mattino, all'interno del programma Dalla parte degli animali. In seguito sarà possibile rivederlo su Mediaset Infinity. x.com

I Canadian Screen Awards 2026 andranno in onda domenica 31 maggio, alle 21:00 ET su Televisione: CBC, CTV e Global TV Streaming: CBC Gem, Crave e STACKTV reddit

Meteo, Ponte del 2 giugno tra sole e instabilità in aumento: le previsioniAlta pressione in graduale indebolimento sull'Italia: tempo in prevalenza soleggiato tra domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno ma con temporali al Centro e al Nordest. meteo.it

Meteo Napoli e Campania, le previsioni di domenica 31 maggioQuella di domenica 31 sarà una giornata caratterizzata da tempo sereno per tutto il giorno su tutto il territorio della Campania. msn.com