Il 17 maggio 2026 si svolgerà l'ultima puntata del Serale di Amici. La serata inizierà con il confronto tra Angie e Lorenzo, che si contenderanno uno dei posti tra i finalisti attraverso un ballottaggio. Successivamente, si procederà con la proclamazione del vincitore della competizione. La puntata si svolgerà in diretta e sarà trasmessa in televisione, con il pubblico che attende di scoprire chi tra i concorrenti si aggiudicherà il titolo finale.

L'ultima puntata del Serale di Amici inizia con il ballottaggio tra Angie e Lorenzo per il posto tra i finalisti e si conclude con la proclamazione del vincitore. Un cantante e un ballerino, inoltre, vinceranno i rispettivi circuiti di canto e di ballo Scopriamo le anticipazioni della finale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Amici, anticipazioni finale domenica 17 maggio 2026: i finalisti, il ballottaggio tra Angie e Lorenzo, che cosa succede nell'ultima puntata

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Anticipazioni sulla Finale di Amici 25 Chi Sarà il Vincitore

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