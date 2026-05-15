Amici anticipazioni finale domenica 17 maggio 2026 | i finalisti il ballottaggio tra Angie e Lorenzo che cosa succede nell' ultima puntata

Da ilgiornaleditalia.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 maggio 2026 si svolgerà l'ultima puntata del Serale di Amici. La serata inizierà con il confronto tra Angie e Lorenzo, che si contenderanno uno dei posti tra i finalisti attraverso un ballottaggio. Successivamente, si procederà con la proclamazione del vincitore della competizione. La puntata si svolgerà in diretta e sarà trasmessa in televisione, con il pubblico che attende di scoprire chi tra i concorrenti si aggiudicherà il titolo finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'ultima puntata del Serale di Amici inizia con il ballottaggio tra Angie e Lorenzo per il posto tra i finalisti e si conclude con la proclamazione del vincitore. Un cantante e un ballerino, inoltre, vinceranno i rispettivi circuiti di canto e di ballo Scopriamo le anticipazioni della finale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

amici anticipazioni finale domenica 17 maggio 2026 i finalisti il ballottaggio tra angie e lorenzo che cosa succede nell ultima puntata
© Ilgiornaleditalia.it - Amici, anticipazioni finale domenica 17 maggio 2026: i finalisti, il ballottaggio tra Angie e Lorenzo, che cosa succede nell'ultima puntata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Anticipazioni sulla Finale di Amici 25 Chi Sarà il Vincitore

Video Anticipazioni sulla Finale di Amici 25 Chi Sarà il Vincitore

Sullo stesso argomento

Amici anticipazioni, puntata 17 Maggio 2026: i finalisti e i possibili vincitoriIl Serale di Amici 25 si avvicina alla finale, prevista per domenica 17 maggio 2026.

Leggi anche: Pechino Express, anticipazioni 14 maggio: cosa succede nell’ultima puntata

amici anticipazioni finale domenicaAmici 25, anticipazioni finale serale: spareggio tra Angie e Lorenzo, premi per gli alunniLa prima eliminazione dell'ultima puntata sarà quella di uno tra Angie e Lorenzo, che concorreranno per diversi premi in palio ... it.blastingnews.com

Amici 25, anticipazioni finale 17 maggio: Lorenzo vs Angie apre la diretta, Alessio favorito su EmilianoLa finale di Amici 25 va in onda eccezionalmente domenica 17 maggio 2026 alle ore 21:30 su Canale 5, e non sabato come da tradizione, per evitare lo scontro con l’Eurovision di Sal Da Vinci. È l’unica ... lifestyleblog.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web