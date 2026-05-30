Docente ferito da alunno 11enne parla il preside | Non c’erano segnali Ragazzo taciturno è arrivato in ritardo ed è andato a cambiarsi

Il preside ha spiegato che non ci sono stati segnali preoccupanti prima dell'aggressione. L’alunno, di 11 anni, era arrivato in ritardo e si era cambiato prima di aggredire il docente con un coltello. La dinamica dell’incidente si è svolta nelle prime ore del mattino e non sono stati rilevati comportamenti sospetti o segnali di rischio precedenti.

Ha sottolineato all’emittente che il giovane “socializzava coi suoi compagni”, sebbene fosse descritto come un “alunno diciamo un po’ taciturno”. Nessuno, all’interno dell’istituto, aveva percepito campanelli d’allarme che potessero far presagire un gesto di questa gravità. Il dirigente ha infatti precisato: “non c’erano segnali, assolutamente”. Stando alle dichiarazioni del preside, l’alunno sarebbe arrivato a scuola con “qualche minuto di ritardo”. Il dirigente ha poi spiegato le mosse del ragazzo all’interno dell’edificio scolastico, raccontando che, una volta giunto, si è diretto in bagno dove “si è cambiato, ha preso un caschetto dove si può montare una piccola telecamera sulla fronte”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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