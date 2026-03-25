Docente accoltellata a Trescore Balneario da alunno tredicenne | il ragazzo non è imputabile la Procura dei minori deciderà sulle misure di sicurezza

A Trescore Balneario, un insegnante è stata ferita con un coltello da un alunno di tredici anni. La Procura dei minori ha stabilito che il ragazzo non è imputabile e deciderà sulle eventuali misure di sicurezza da adottare. L'episodio si è verificato in un istituto scolastico della zona, senza altri dettagli disponibili al momento.