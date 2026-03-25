Docente accoltellata a Trescore Balneario da alunno tredicenne | il ragazzo non è imputabile la Procura dei minori deciderà sulle misure di sicurezza
A Trescore Balneario, un insegnante è stata ferita con un coltello da un alunno di tredici anni. La Procura dei minori ha stabilito che il ragazzo non è imputabile e deciderà sulle eventuali misure di sicurezza da adottare. L'episodio si è verificato in un istituto scolastico della zona, senza altri dettagli disponibili al momento.
Studente tredicenne accoltella un'insegnante a Trescore Balneario: non imputabile, la Procura dei minori di Brescia valuta le misure di sicurezza L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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