Docente accoltellata a Trescore Balneario da alunno tredicenne | il ragazzo non è imputabile la Procura dei minori deciderà sulle misure di sicurezza

Da orizzontescuola.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trescore Balneario, un insegnante è stata ferita con un coltello da un alunno di tredici anni. La Procura dei minori ha stabilito che il ragazzo non è imputabile e deciderà sulle eventuali misure di sicurezza da adottare. L'episodio si è verificato in un istituto scolastico della zona, senza altri dettagli disponibili al momento.

Studente tredicenne accoltella un'insegnante a Trescore Balneario: non imputabile, la Procura dei minori di Brescia valuta le misure di sicurezza L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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