Docente aggredito a San Vito Rizza Flc Cgil | Scuola lasciata sola Senza una scuola rispettata e finanziata non c’è futuro per il Paese

Il 29 maggio 2026 a San Vito Lo Capo, un alunno di 11 anni ha tentato di accoltellare un insegnante in un istituto comprensivo della provincia di Trapani. L'episodio è stato filmato dallo stesso studente con il cellulare. Rizza, rappresentante della Flc Cgil, ha commentato che la scuola viene lasciata sola e senza adeguati finanziamenti, sottolineando che senza rispetto e risorse, il futuro del Paese rischia di essere compromesso.

Il 29 maggio 2026, a San Vito Lo Capo, un alunno di undici anni ha tentato di accoltellare un insegnante all’interno di un istituto comprensivo della provincia di Trapani, filmando il tutto con il cellulare. Commentando il gravissimo episodio, il segretario generale della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza, affida a un comunicato stampa una dura analisi della situazione in cui versa il sistema dell’istruzione. Rizza dichiara: “Quanto accaduto a San Vito Lo Capo non è solo un fatto di cronaca che lascia sgomenti. È il sintomo drammatico di un degrado e di un disagio sociale profondi, che la scuola si trova ad affrontare ogni giorno in totale solitudine e abbandono da parte delle istituzioni”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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