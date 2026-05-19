Scuola scatta la manovra sui tagli ATA | la Puglia perde 214 posti La denuncia della FLC CGIL | Scuola trattata come un bancomat

Nella regione Puglia, si è verificato un taglio di 214 posti nel settore ATA, coinvolgendo il personale amministrativo e di supporto nelle scuole pubbliche. La decisione, comunicata nelle ultime ore, ha suscitato reazioni da parte delle organizzazioni sindacali che criticano le modalità di allocazione delle risorse, definendo la misura come un taglio che penalizza il settore scolastico. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di modifiche alle risorse destinate all’istruzione pubblica a livello nazionale.

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