Scuola scatta la manovra sui tagli ATA | la Puglia perde 214 posti La denuncia della FLC CGIL | Scuola trattata come un bancomat
Nella regione Puglia, si è verificato un taglio di 214 posti nel settore ATA, coinvolgendo il personale amministrativo e di supporto nelle scuole pubbliche. La decisione, comunicata nelle ultime ore, ha suscitato reazioni da parte delle organizzazioni sindacali che criticano le modalità di allocazione delle risorse, definendo la misura come un taglio che penalizza il settore scolastico. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di modifiche alle risorse destinate all’istruzione pubblica a livello nazionale.
BARI, 19 maggio 2026 – Nuova tempesta sul sistema scolastico pubblico pugliese. La FLC CGIL Puglia ha lanciato un duro atto di accusa contro i provvedimenti del Governo relativi alla definizione degli organici del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) per l’anno scolastico 20262027. Secondo la sigla sindacale, la nuova manovra si traduce nell'ennesimo taglio strutturale che andrà a colpire duramente la funzionalità degli istituti, la sicurezza degli studenti e i diritti dei lavoratori, in particolare quelli precari. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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