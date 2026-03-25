Docente accoltellata a scuola FLC CGIL | Serve prevenzione non inasprimento delle pene

Una docente è stata accoltellata all’interno di una scuola dell’istituto comprensivo

L'aggressione a un'insegnante dell'istituto comprensivo "Leonardo Da Vinci" di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ha suscitato la reazione immediata della FLC CGIL. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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