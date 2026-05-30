Docente aggredito a San Vito Lo Capo Turano | Voglio incontrare il bambino e la sua famiglia Serve riflessione sull’uso dei social per i minori

Un docente è stato aggredito all’interno di una scuola media a San Vito Lo Capo. L’incidente ha suscitato reazioni da parte delle autorità regionali, che hanno chiesto un incontro con il bambino coinvolto e la sua famiglia. Il fatto ha portato alla discussione sull’uso dei social network tra i minori e sulla necessità di riflettere sulle modalità di utilizzo di questi strumenti.

I gravi fatti avvenuti all’interno della scuola media trapanese hanno richiamato l’attenzione delle istituzioni regionali. In un comunicato stampa diffuso nelle ultime ore, Mimmo Turano, assessore regionale all’Istruzione, ha commentato l’accaduto manifestando il proprio disorientamento. Per far avvertire in modo tangibile il supporto della Regione Siciliana, l’esponente della giunta ha deciso di recarsi fisicamente sul luogo dell’accaduto. La volontà è quella di abbracciare l’intero ambiente scolastico coinvolto in questa complessa e delicata vicenda umana. A tal proposito, Mimmo Turano ha precisato: “Nei prossimi giorni farò visita all’Istituto per portare la mia solidarietà e quella della Regione Siciliana a tutta la comunità scolastica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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