Docente ferito e filmato a San Vito Lo Capo | per il CNDDU le sole sanzioni sono insufficienti serve un piano di alfabetizzazione emotiva

Notizia in breve

Un insegnante è stato ferito in una scuola secondaria di primo grado a San Vito Lo Capo, episodio ripreso in un video. Il CNDDU ha commentato la vicenda, affermando che le sanzioni attuali risultano insufficienti e sottolineando la necessità di un piano di alfabetizzazione emotiva. La questione ha suscitato preoccupazione tra i docenti, che chiedono interventi più mirati per prevenire simili episodi in futuro.