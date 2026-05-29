Docente ferito e filmato a San Vito Lo Capo | per il CNDDU le sole sanzioni sono insufficienti serve un piano di alfabetizzazione emotiva
Un insegnante è stato ferito in una scuola secondaria di primo grado a San Vito Lo Capo, episodio ripreso in un video. Il CNDDU ha commentato la vicenda, affermando che le sanzioni attuali risultano insufficienti e sottolineando la necessità di un piano di alfabetizzazione emotiva. La questione ha suscitato preoccupazione tra i docenti, che chiedono interventi più mirati per prevenire simili episodi in futuro.
Durante le ore di lezione, un insegnante ha subito il ferimento da parte di un suo alunno. Secondo quanto riportato dall’associazione, la vicenda assume proporzioni particolarmente allarmanti a causa della decisione del ragazzo di registrare l’aggressione con il proprio smartphone. Il CNDDU sottolinea come questo gesto trasformi un atto violento in un evento pensato per essere ripreso. Il documento ufficiale precisa che la riflessione deve spingersi oltre le responsabilità dei singoli, la cui valutazione spetta agli organi competenti. Il CNDDU pone l’accento su quello che definisce un cortocircuito educativo. Il comunicato evidenzia infatti che l’azione aggressiva sembra cercare una seconda esistenza tramite le immagini e la possibile condivisione digitale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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