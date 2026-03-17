Brad Gilbert ha avuto una visione | Se metti Agassi e Djokovic in un frullatore ti esce Sinner

L'ex coach Brad Gilbert ha commentato il successo di Sinner a Indian Wells, affermando che se si mescolano le caratteristiche di Agassi e Djokovic, il risultato sarebbe Sinner. Gilbert ha spiegato questa sua visione confrontando le qualità di tre tennisti e ha sottolineato come Sinner rappresenti una combinazione unica di elementi presenti nelle carriere di quei due campioni.

L'ex coach Brad Gilbert analizza il trionfo di Sinner a Indian Wells e lancia il paragone definitivo: "Jannik è un mix perfetto tra Agassi e Djokovic". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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