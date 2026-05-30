divisione regionale 2 spartans campioni per la terza volta ma rinunciano al salto

Gli Spartans si sono laureati campioni regionali per la terza volta consecutiva, mantenendo la stessa categoria. La squadra ha deciso di non promuoversi a una categoria superiore per evitare costi maggiori e a causa della mancanza di uno sponsor che coprisse il salto di divisione. La decisione è stata comunicata dopo la conquista del titolo, confermando la volontà di restare nella categoria attuale. La squadra ha già vinto tre titoli regionali consecutivi.

Gli Spartans sul tetto del campionato per la terza volta consecutiva, ma scegliendo di restare nella stessa categoria per non aggravare le spese e per mancanza di uno sponsor adeguato al salto. Un esempio di vero spirito sportivo. La Divisione Regionale 2 di basket ha davvero un solo padrone, anche se poi la società, per una scelta precisa, decide di non salire mai. Dietro questo importante traguardo c’è una solida programmazione societaria guidata dal presidente Marco Nardini, abile nel mantenere l’ambiente motivato e unito nel corso degli anni. In panchina, si è rivelato fondamentale il lavoro di coach Andrea Giacomini. Alla sua seconda stagione da capo allenatore, Giacomini ha centrato il secondo titolo personale, chiudendo un’annata solida: 13 vittorie e 5 sconfitte in regular season, seguite da un netto 6-0 nei playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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