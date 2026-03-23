Basket il GMV soffre ma vince come da pronostico all’Argentario in Divisione Regionale 2

Pisa, 23 marzo 2026 – Successo come da pronostico per il GMV, che, nonostante le assenze di Davini, Mendoza, Biscaro e Curci, supera in trasferta l’Argentario, nella nona giornata del campionato di Divisione Regionale 2, e si mantiene così in zona play-off, a quattro turni dalla conclusione della regular season. Opposti ad una squadra modesta ma molto determinata, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno sofferto in avvio, lottato punto a punto fino al terzo periodo, per poi mettere la freccia nell’ultimo.. LA CRONACA – Il primo quarto vede i biancoverdi un po' spenti, sia in attacco, sia in difesa, a rimorchio del ritmo avversario, molto basso, che consente ai padroni di casa di finire in vantaggio ( 15-10 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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