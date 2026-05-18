Divisione Regionale 2 | l’andata delle semifinali Il Guelfo ruggisce a Bellaria cade la Grifo Ma un derby promozione è ancora possibile
Nelle gare di andata delle semifinali del torneo di Divisione Regionale 2, il Guelfo ha ottenuto una vittoria a Bellaria, mentre la Grifo è stata sconfitta. La sfida tra le squadre si avvicina alla fase conclusiva, con un possibile derby promozione ancora aperto. La competizione prosegue con le squadre che si preparano alle gare di ritorno, determinando chi accederà alla finale e avrà la possibilità di salire di categoria.
Sorride il Guelfo, meno la Grifo nelle gare di andata delle semifinali del torneo di Dr2, ormai vicino alla conclusione. Tutto però è ancora aperto, visto che saranno le gare di ritorno (con sommatoria dei due punteggi e supplementare in caso di parità) in programma questa settimana a decretare il passaggio del turno. Parte meglio il Guelfo che si impone in trasferta per 65-56 sul Bellaria, dopo una gara sempre controllata e decisa dalla prova super di Curione, autore di 32 punti. Un +9 confortante in vista della gara di ritorno, prevista mercoledì alle 21 al PalaMarchetti. Cade in casa la Grifo contro Cesenatico, che si impone 64-61 al PalaRuggi dopo una gara equilibrata che ha visto nel finale l’allungo ospite che ha portato al -3 al 40’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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