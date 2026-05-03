Ezra Pound oltre le censure | da Hemingway a Montale il pazzo raccontato dai grandi

Ezra Pound, figura controversa e complessa, ha attraversato diversi momenti della storia letteraria e politica del Novecento. Dopo essere stato internato in un ospedale psichiatrico, è stato coinvolto in vicende legate al fascismo e alle censure. La sua influenza si estende dai grandi autori americani e italiani, come Hemingway e Montale, fino alle sue radici poetiche. La sua figura rimane al centro di discussioni che coinvolgono aspetti legali e morali.

Ezra Pound oltre le censure, oltre il manicomio, oltre il fascismo. Ezra Pound riportato alle radici della poesia. I lettori ricondotti alla porta del poeta. «Leggendo quegli scritti, ma soprattutto scorgendo il nome di chi li ha scritti, capiamo lo spessore di Pound e l’attualità dei suoi temi». Chi parla è Fabrizio Vincenti, giornalista di lungo corso che sulla figura dello scrittore statunitense ha pubblicato due saggi – Qui Ezra Pound. Pagine poundiane nella Rsi ed Ezra Pound e il Fascismo spiegato agli inglesi. Scritti in difesa dell’Italia entrambi editi per i tipi di Eclettica Edizioni – e che ha curato, per conto di Cinabro Edizioni, la prefazione del volume Omaggio a Ezra Pound (214 pp.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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