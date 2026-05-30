Il 30 maggio 2026, il Consorzio ha premiato i giovani cronisti dell’acqua con l’iniziativa “Diventate custodi dei vostri fiumi”. Tra i partecipanti ci sono studenti che hanno iniziato a osservare i corsi d’acqua a scuola e professionisti che li monitorano nel loro lavoro quotidiano. L’obiettivo è sensibilizzare sulla tutela dei fiumi attraverso il coinvolgimento di diversi soggetti. La premiazione si è svolta in una sede locale dedicata all’ambiente.

Arezzo, 30 maggio 2026- C’è chi osserva i fiumi per lavoro e chi ha iniziato a farlo sui banchi di scuola. Ed è proprio da qui, dalla curiosità e dalla capacità di guardare il territorio con occhi attenti, che nasce il futuro della tutela ambientale. La consegna dell’”Oscar del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno” per il miglior articolo dedicato all’acqua e ai fiumi si è trasformata in un’occasione per parlare ai più giovani del loro ruolo nella difesa del territorio e nella sfida ai cambiamenti climatici. «Imparate a osservare, difendere e vigilare sul territorio. Diventate tutor dei tratti di fiume che avete più vicini. La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Diventate custodi dei vostri fiumi”, il Consorzio premia i giovani cronisti dell’acqua

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Never mess with this almighty dad, hidden supreme power shocks the whole city

Notizie e thread social correlati

Fiumi “in ordine”, parte il piano da 13 milioni: agricoltori in campo come custodi dell’acquaÈ stato avviato un progetto da 13 milioni di euro per mettere in sicurezza i corsi d'acqua e preservare le risorse idriche.

“I custodi dell’Acqua. Un viaggio tra storia e sostenibilità” in mostra al Genova Blue DistrictDal 27 aprile, presso il Genova Blue District in via del Molo 65, sarà possibile visitare la mostra intitolata “I custodi dell’Acqua.