Fiumi in ordine parte il piano da 13 milioni | agricoltori in campo come custodi dell’acqua

È stato avviato un progetto da 13 milioni di euro per mettere in sicurezza i corsi d'acqua e preservare le risorse idriche. Gli interventi prevedono lavori di manutenzione e sistemazione dei fiumi, con l'obiettivo di garantire un miglior stato di conservazione. Gli agricoltori locali sono coinvolti come custodi dell’acqua, pronti a intervenire sul territorio. La fase operativa include l’utilizzo di strumenti come forbici, ruspe e stivali, per intervenire direttamente nel fango.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa Consorzio di Bonifica Alto Valdarno AREZZO – Altro che teoria: qui si va di forbici, ruspe e stivali nel fango. Il 2026 si apre con un maxi piano da oltre 13 milioni di euro firmato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, e a scendere in campo – letteralmente – saranno ancora una volta loro: gli agricoltori-custodi dei corsi d’acqua. Niente improvvisazione: tutti “in aula” per l’aggiornamento operativo gli operatori iscritti all’albo, pronti a prendersi cura del reticolo idrografico come partner fidati dell’ente. Gente del mestiere, con mezzi, esperienza e conoscenza del territorio, chiamata a fare la differenza nella manutenzione ordinaria. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Fiumi “in ordine”, parte il piano da 13 milioni: agricoltori in campo come custodi dell’acqua Ricostruzione e fiumi, scatta il piano per la sicurezza urbana: sul Montone un cantiere da 2,5 milioniSono 44 gli interventi complessivi sui corsi d’acqua in provincia di Forlì-Cesena, per un totale di 81 milioni e 850mila euro Sul fiume Savio, nel... Acqua, arriva la beffa: il Consorzio di bonifica chiede 4 milioni agli agricoltori pugliesiNon bastasse la siccità, sull’acqua si consuma un’altra beffa per gli agricoltori. King of Cards | Critical Role | Campaign 4, Episode 21 Si parla di: Fiumi in piena in Irpinia: il Calore distrugge le coltivazioni dopo il maltempo; Fiumi ingrossati per le piogge intense: Mastella convoca e presiede il Centro Operativo Comunale.