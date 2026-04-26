I custodi dell’Acqua Un viaggio tra storia e sostenibilità in mostra al Genova Blue District

Da genovatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 27 aprile, presso il Genova Blue District in via del Molo 65, sarà possibile visitare la mostra intitolata “I custodi dell’Acqua. Un viaggio tra storia e sostenibilità”. La mostra presenta una serie di pannelli e installazioni che raccontano l’importanza della tutela delle risorse idriche e il ruolo di chi si occupa di preservarle nel tempo. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico per un periodo da definire.

Sarà visitabile a partire da lunedì 27 aprile, presso il Genova Blue District (via del Molo 65), la mostra “I custodi dell’Acqua. Un viaggio tra storia e sostenibilità”. Un’esposizione che invita a una riflessione sul valore e sulla responsabilità di ciascuno verso l’acqua, risorsa essenziale per.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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