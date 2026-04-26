I custodi dell’Acqua Un viaggio tra storia e sostenibilità in mostra al Genova Blue District

Dal 27 aprile, presso il Genova Blue District in via del Molo 65, sarà possibile visitare la mostra intitolata “I custodi dell’Acqua. Un viaggio tra storia e sostenibilità”. La mostra presenta una serie di pannelli e installazioni che raccontano l’importanza della tutela delle risorse idriche e il ruolo di chi si occupa di preservarle nel tempo. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico per un periodo da definire.

Sarà visitabile a partire da lunedì 27 aprile, presso il Genova Blue District (via del Molo 65), la mostra “I custodi dell’Acqua. Un viaggio tra storia e sostenibilità”. Un’esposizione che invita a una riflessione sul valore e sulla responsabilità di ciascuno verso l’acqua, risorsa essenziale per.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Al via “Amab“, torna la mostra dell’antiquariato . Viaggio tra le meraviglie dell’arte all’UmbriafiereTaglio del nastro, ieri, per quello che si annuncia come uno degli appuntamenti culturali più attesi del centro Italia. Leggi anche: Giornata mondiale dell’acqua: Bergamo tra cultura e sostenibilità Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I Custodi dell’Acqua, al Blue District un viaggio immersivo tra memoria, innovazione e responsabilità; Ogni goccia conta: al Genova Blue District la mostra I Custodi dell'Acqua; Diventare custodi dell'acqua, la mostra al Blue District fino al 15 maggio; I custodi dell'Acqua, mostra al Porto Antico tra storia e sostenibilità. Ogni goccia conta: al Genova Blue District la mostra I Custodi dell'AcquaDal 27 aprile al 15 maggio: un percorso tra scienza, storia e immagini, con un focus sulle sfide della gestione idrica nel territorio genovese ... primocanale.it I custodi dell'Acqua, mostra al Porto Antico tra storia e sostenibilitàDa lunedì 27 aprile a venerdì 15 maggio, presso il Genova Blue District (via del Molo 65), sarà possibile visitare la mostra I custodi dell’Acqua. Un viaggio tra storia e sostenibilità, un’esposizione ... mentelocale.it Da sarà visitabile gratuitamente al piano 0 del #GenovaBlueDistrict in via del Molo 65, la mostra: ’. ' Attraverso un percor - facebook.com facebook