Dispersione scolastica l’Istat certifica il netto calo obiettivo europeo raggiunto con cinque anni di anticipo

Secondo i dati pubblicati dall’Istat, la dispersione scolastica in Italia è diminuita significativamente negli ultimi anni. La rilevazione riporta un calo netto rispetto al passato e indica che l’obiettivo europeo di riduzione è stato raggiunto con cinque anni di anticipo. I numeri riflettono i progressi fatti nel settore dell’istruzione dal 2022 ad oggi, sotto la gestione del Governo in carica.

“La rilevazione Istat appena pubblicata sulla dispersione scolastica in Italia restituisce un quadro estremamente positivo sui progressi fatti nel nostro Paese dal 2022 a oggi con l’attuale Governo. In base ai dati Istat, la dispersione scolastica in Italia nel 2025 ha registrato l’8,2% (6,7% considerando soltanto gli studenti con cittadinanza italiana), un dato eccezionale che certifica un notevole miglioramento del trend: l’Italia, con ben 5 anni di anticipo, ha già superato l’obiettivo del 9% fissato da Agenda 2030 della UE. Nel 2020 il nostro Paese mancò l’obiettivo UE, fissato al 10%, registrando una dispersione scolastica del 14,2%, lontana oltre 4 punti percentuali rispetto al traguardo stabilito”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dispersione scolastica, l’Istat certifica il netto calo, obiettivo europeo raggiunto con cinque anni di anticipo Leggi anche: L’Italia vince la sfida Ue con 5 anni di anticipo: dispersione scolastica crolla all’8,2%. Valditara: “Risultato storico, ora focus sugli stranieri” Rilevazione ISTAT sulla dispersione scolastica, Valditara: per l’Italia risultati estremamente positivi"La rilevazione ISTAT appena pubblicata sulla dispersione scolastica in Italia (“Elet – Early Leavers from Education and Training”) restituisce un... Temi più discussi: Bando per sostenere comunità educanti e opportunità educative nell’extrascuola a Vercelli.; Sardegna, in dieci anni oltre 100mila residenti in meno. Le Acli: Ecco come invertire la tendenza; Scuola, Frassinetti: dispersione al minimo storico. Centrato con 5 anni di anticipo obiettivo UE; Catania città che viaggia a due velocità: dal ricco Borgo alla povera Librino. Rilevazione ISTAT sulla dispersione scolastica, Valditara: per l’Italia risultati estremamente positiviSuperato l’obiettivo di agenda 2030 con 5 anni di anticipo ... msn.com Dati su dispersione scolastica, Valditara: per l’Italia risultati estremamente positiviLa rilevazione ISTAT appena pubblicata sulla dispersione scolastica in Italia (Elet – Early Leavers from Education and Training) restituisce ... teleborsa.it RILEVAZIONE ISTAT SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA, VALDITARA: PER L'ITALIA RISULTATI ESTREMAMENTE POSITIVI. SUPERATO L'OBIETTIVO DI AGENDA 2030 CON 5 ANNI DI ANTICIPO. "La rilevazione ISTAT appena pubblicata sulla dispersio - facebook.com facebook