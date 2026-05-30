Sei state sei studentesse hanno superato la fase provinciale di disegno tecnico, affrontando una prova di precisione di 60 minuti. La selezione si è basata sulla capacità di completare il disegno nel tempo stabilito. La preparazione e la guida sono state fornite da insegnanti di riferimento, che hanno supportato le studentesse durante il percorso qualificante. La prova ha valutato competenze di precisione e velocità nel disegno tecnico.

? Domande chiave Come hanno superato la prova di precisione in soli 60 minuti?. Chi ha guidato le studentesse verso questo traguardo provinciale?. Perché questo successo scolastico è fondamentale per il futuro professionale?. Come può questo modello diventare uno standard per tutta la provincia?.? In Breve Prova di 60 minuti disputata il 29 maggio 2026 a Sant’Angelo a Cupolo.. Docente Moretti e Dirigente Morante hanno coordinato il percorso formativo delle studentesse.. Partecipanti Alessandra, Maria Salvatore, Chiara Sposito, Maria Grazia Furno, Agostina Genito e Melina Warnakulasooriya.. Progetto mira a collegare competenze tecniche locali e futuro professionale nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disegno tecnico: 6 studentesse del Moscati alla fase provinciale

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