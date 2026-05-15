Disegno tecnico | Sofia Greco vince a Rieti e vola alla finale nazionale

A Rieti si è conclusa la competizione di disegno tecnico, con Sofia Greco che si è aggiudicata il primo posto e ha ottenuto la possibilità di partecipare alla finale nazionale. Oltre a Sofia, sono state premiate altre tre studentesse, le loro identità non sono state rese note. La selezione dei vincitori è avvenuta attraverso una valutazione dettagliata svolta da docenti e professionisti del settore, che hanno esaminato i lavori presentati e giudicato le competenze tecniche e la creatività degli studenti.

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? Punti chiave Chi sono le altre tre studentesse premiate insieme a Sofia?. Come hanno fatto i docenti e i professionisti a scegliere i vincitori?. Perché il disegno a mano è ancora fondamentale per la carriera tecnica?. Cosa dovrà affrontare Sofia nella sfida nazionale di ottobre 2026?.? In Breve Premiate anche Larissa Mostarda, Margherita Natalucci e Benedetta Santori.. Commissione composta da docenti Celestino Rosatelli e rappresentanti ordini professionali rietini.. Finale nazionale prevista a Rieti nel mese di ottobre 2026.. Competizione basata sul disegno tecnico manuale per la formazione scientifica.. Sofia Greco, studentessa dell’Istituto Comprensivo di Leonessa, ha ottenuto il primo posto nella finale provinciale del Campionato nazionale di disegno tecnico tenutasi presso la scuola Angelo Maria Ricci di Rieti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Disegno tecnico: Sofia Greco vince a Rieti e vola alla finale nazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Novara vola alla finale nazionale del "Green game" Chimica: lo studente di Latina vola alla finale nazionale? Cosa sapere Federico Santoro del San Benedetto di Latina accede alla finale nazionale a Firenze.