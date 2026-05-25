Tecnico superiore per il disegno dei processi aziendali e delle certificazioni | prorogate le iscrizioni al corso

Le iscrizioni al corso di Tecnico superiore per il disegno dei processi aziendali e delle certificazioni sono state prorogate fino al 18 giugno. Il percorso di formazione riguarda la produzione manifatturiera e i servizi nell’ambito della digital transformation. La durata del corso e le modalità di partecipazione non sono state modificate. La partecipazione permette di ottenere un diploma di tecnico superiore nel settore. La proroga consente agli interessati di iscriversi fino alla nuova scadenza.

È stata prorogata fino al 18 giugno la possibilità di iscriversi al corso di formazione di Tecnico superiore della produzione manifatturiera e dei servizi nella digital transformation per il conseguimento del diploma di “Tecnico superiore per il disegno dei processi aziendali e delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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