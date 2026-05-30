Un dipendente di un ospedale pubblico è stato arrestato dalla polizia perché trovato in possesso di stupefacenti. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine, in cui sono stati trovati sostanze illegali nel suo possesso. La polizia ha sequestrato la droga e ha proceduto alle formalità di legge. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze dell’arresto o eventuali accuse.

Siena, 30 maggio 2026 – Arrestato un noto dipendente dell’Azienda ospedaliera universitaria senese perché trovato dalla polizia in possesso di stupefacenti. E’ finito ai domiciliari e ieri mattina c’è stato l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Elisabetta Pezzoli, assistito dall’avvocato Alessandro Betti. Convalida della misura cautelare. Il giudice è tornato nell’aula al piano terra di palazzo di giustizia poco dopo le 12.30 convalidando la misura cautelare ma disponendo per l’indagato il solo obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. L’uomo ha pori lasciato il tribunale con i poliziotti intorno alle 13. Il contesto ospedaliero. Il policlinico è una sorta di grande ’paese’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dipendente dell’ospedale arrestato per droga

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