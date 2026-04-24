Timbra il cartellino e poi si assenta dal lavoro | arrestato dipendente dell’ospedale di Pescia

Da corrieretoscano.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dipendente dell’ospedale di Pescia è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Firenze. Secondo le indagini, avrebbe timbrato il cartellino e poi si sarebbe allontanato dal luogo di lavoro senza autorizzazione. L’accusa nei suoi confronti riguarda la truffa ai danni dello Stato e la falsa attestazione di presenza in servizio. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

PESCIA – Furbetto del cartellino smascherato all’ospedale di Pescia: un dipendente dell’Azienda Usl Toscana Centro è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Firenze con l ‘accusa di truffa ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pistoia, hanno preso il via alla fine dello scorso marzo a seguito di una segnalazione interna arrivata dalla stessa Azienda sanitaria. Gli investigatori, attraverso un minuzioso lavoro di pedinamento e l’analisi dei sistemi di lettura targhe sul territorio, hanno documentato come l’uomo fosse solito allontanarsi arbitrariamente dal posto di lavoro per dedicarsi a incombenze di natura strettamente personale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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