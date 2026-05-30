Dipartimento del Tesoro Usa nuove sanzioni all’Iran

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro l’Iran nell’ambito dell’operazione Economic Fury. Le misure sono state adottate in collaborazione con il Dipartimento del Commercio. Le sanzioni mirano a limitare le attività economiche e finanziarie del paese. La decisione segue le recenti tensioni e si inserisce in una strategia di pressione economica. Le autorità statunitensi non hanno fornito dettagli specifici sulle entità coinvolte.

Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. “I palesi tentativi dell’esercito iraniano di prendere di mira e ingannare aziende americane dimostrano fino a che punto il regime sia disposto a spingersi per sostenere le proprie attivita’ malevole”, ha dichiarato il segretario al Tesoro Scott Bessent. “Il Tesoro continuera’ a utilizzare tutte le autorita’ disponibili per interrompere l’accesso del regime iraniano al sistema finanziario globale”.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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US Announces New Sanctions Against Iran Oi

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