Sanzioni revocate per Francesca Albanese | il Dipartimento del Tesoro Usa si adegua alla decisione del tribunale

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annullato le sanzioni precedentemente applicate a Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu incaricata di seguire i territori palestinesi occupati. La decisione arriva dopo la sentenza di un tribunale che aveva annullato le restrizioni. La revoca delle misure restrittive è stata confermata ufficialmente dal dipartimento, che ha adeguato le proprie azioni alla recente pronuncia giudiziaria. Questa scelta segna la fine delle restrizioni imposte in precedenza.

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Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti cancella le misure restrittive imposte a Francesca Albanese, Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati. Albanese è nota per le sue posizioni critiche verso Israele. La decisione segue un provvedimento emesso da un giudice federale. L’aggiornamento appare sul sito ufficiale del Tesoro, dove il nome di Albanese risulta eliminato dalla blacklist. Il provvedimento precedente le impediva di fatto di utilizzare carte di credito internazionali e di compiere qualsiasi operazione bancaria all’estero. La svolta è arrivata dopo che, nei giorni scorsi, il giudice Richard Leon del Distretto di Columbia ha accolto l’istanza per un’ingiunzione preliminare contro le sanzioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sanzioni revocate per Francesca Albanese: il Dipartimento del Tesoro Usa si adegua alla decisione del tribunale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Francesca Albanese esulta, tribunale federale USA blocca le sanzioni: Vince la libertà di parola Sullo stesso argomento Francesca Albanese: un tribunale Usa sospende le sanzioni di TrumpIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Gli Usa revocano le sanzioni a Francesca Albanese: sconfitta per Trump nel caso Onu-GazaGli Stati Uniti hanno ufficialmente revocato le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, al centro negli ultimi mesi di un ... tg.la7.it Sanzioni revocate per Francesca Albanese: il Dipartimento del Tesoro Usa si adegua alla decisione del tribunaleIl Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti cancella le misure restrittive imposte a Francesca Albanese, Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati. Albanese è nota per le sue ... 361magazine.com