Claudio Cumani, noto collega del Resto del Carlino e del Quotidiano Nazionale, ha lavorato nel settore giornalistico condividendo esperienze e ricordi con molti professionisti. Durante la sua carriera, ha collaborato anche con l’Ufficio Province di un quotidiano, contribuendo con articoli pubblicati sulla sezione Ultima pagina. La sua capacità di scrittura e il suo senso dell’umorismo sono stati apprezzati da chi ha avuto modo di lavorare con lui nel corso degli anni.

Chi la lavorato con Claudio Cumani, storico collega del Resto del Carlino e del Quotidiano Nazionale, conosce bene la sua saggezza e l’abilità di scrittura e soprattutto la sua marcata ironia; e chi è pure passato per l’Ufficio Province di un giornale, lo Stanzone protagonista di Ultima pagina. Volevo fare il giornalista, sa bene che l’aria respirata da Millo, il protagonista, pur artificiosa non è molto distante dalla realtà. Anzi. Questo " romanzo fantasioso ", come lo definisce l’autore, racconta le aspirazioni di un giovane che si trova quasi per caso nella redazione di un giornale ma in quella che per alcuni è una cayenna. In essa però...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Claudio Cumani . Amarcord in redazione

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