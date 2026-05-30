Diga di Genova via alla Fase B | le prime colonne in mare nel fondale

Notizia in breve

Sono state installate le prime colonne di 12 metri nel fondale della diga di Genova, segnando l'inizio della Fase B. La realizzazione delle colonne in mare è stata completata e posizionata nel fondale. La gestione parallela delle diverse fasi di lavoro permette di ridurre i tempi di completamento di circa due anni. Restano da valutare gli effetti delle nuove colonne sulla stabilità complessiva della struttura.