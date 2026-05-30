Diga di Genova via alla Fase B | le prime colonne in mare nel fondale
Sono state installate le prime colonne di 12 metri nel fondale della diga di Genova, segnando l'inizio della Fase B. La realizzazione delle colonne in mare è stata completata e posizionata nel fondale. La gestione parallela delle diverse fasi di lavoro permette di ridurre i tempi di completamento di circa due anni. Restano da valutare gli effetti delle nuove colonne sulla stabilità complessiva della struttura.
? Domande chiave Come influenzeranno le colonne da 12 metri la tenuta del fondale?. Perché la gestione parallela delle fasi farà risparmiare due anni?. Cosa accadrà dopo il completamento delle prime 40 colonne a giugno?. Come cambierà la competitività del porto di Genova nel Mediterraneo?.? In Breve Colonne di lunghezza variabile tra 3 e 12 metri per testare il fondale.. Obiettivo di posizionamento di 40 colonne entro lunedì 1 giugno.. Assessore Giacomo Giampedrone coordina la stazione appaltante per la Regione Liguria.. Gestione parallela delle fasi permette di risparmiare oltre due anni di lavoro.. Diga di Genova, le prime colonne in mare segnano l’inizio della Fase B. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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