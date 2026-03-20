Acqua dispersa in mare dalla diga di San Giuliano la CIA chiede interventi urgenti alla Regione Puglia

Dalla diga di San Giuliano sull'Adriatico si è dispersa acqua in mare, generando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La Coldiretti Puglia ha richiesto alla Regione di intervenire subito, chiedendo che siano rese disponibili le risorse economiche necessarie per affrontare la situazione. La richiesta è stata avanzata per garantire interventi rapidi e concreti.

Tarantini Time Quotidiano “La Regione Puglia renda immediatamente disponibili le risorse economiche necessarie per realizzare sul proprio territorio opere infrastrutturali capaci di invasare i quantitativi di acqua in eccesso quando si verificano situazioni eccezionali, mettendo fine allo sconsiderato scarico a mare di una risorsa che ogni anno diventa sempre più rara”. È questo il contenuto della nota inviata da CIA Due Mari Taranto-Brindisi, firmata dal direttore Vito Rubino e dal presidente Giannicola D’Amico, e indirizzata al governatore Antonio Decaro, all’assessore all’Agricoltura Francesco Paolicelli e all’assessore alle Risorse idriche Raffaele Piemontese. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Acqua dispersa in mare dalla diga di San Giuliano, la CIA chiede interventi urgenti alla Regione Puglia Articoli correlati Leggi anche: Cia Due Mari alla Regione: «Subito investimenti e nuovi invasi» per lo spreco idrico alla diga di San Giuliano Palude di Torre Flavia, mareggiate devastano la spiaggia: Gubetti chiede interventi urgenti alla RegioneLa forza del mare torna a colpire la costa a nord di Roma e mette in allarme uno dei tratti più preziosi del litorale laziale Cerveteri, 24 febbraio...