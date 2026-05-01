Tennistavolo | ai Mondiali a squadre arrivano le prime qualificazioni alla seconda fase

Ai Mondiali a squadre di tennistavolo, attualmente in corso nella Copper Box Arena di Londra, sono state completate le prime fasi di qualificazione. Le partite hanno coinvolto diverse nazionali e hanno determinato quali squadre si sono qualificate per la fase successiva. La competizione prosegue con incontri che si svolgono quotidianamente, portando avanti il torneo fino alle eliminazioni finali.

I Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo procedono a ritmo spedito nella cornice londinese della Copper Box Arena. Il Day 3 del torneo iridato ha portato con sé tanto al maschile quanto al femminile le prime qualificazioni al secondo step della rassegna. Italia femminile vincente contro la Croazia, Italia maschile sconfitta dall’Austria. Mondiali a squadre femminili Ottengono il pass per proseguire il loro cammino: l’Egitto, Hong Kong, il Brasile, l’India, la Svezia e la Slovenia. Dalla pool 3 alla pool 8 restano invece da capire gli sviluppi degli altri gironi, compreso quello delle azzurre che sono vicinissime ai sedicesimi di finale, e anche i coefficienti relativi alle migliore seconde.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennistavolo: ai Mondiali a squadre arrivano le prime qualificazioni alla seconda fase Notizie correlate Tennistavolo, l’Italia maschile cede nettamente all’Austria ai Mondiali a squadreAlla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, l’Italia maschile incappa nella prima sconfitta ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel... Tennistavolo, l’Italia femminile regola la Croazia ai Mondiali a squadre ed ipoteca i sedicesimiContinua a vincere, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, l’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel secondo tie... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mondiali a squadre di tennistavolo 2026: programma, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming | Ping Pong; Via ai Mondiali di tennistavolo, 100 anni dopo a Londra è boom: 64 nazioni al via; Tennistavolo, l’Italia maschile vince senza giocare ai Mondiali a squadre. Successo dell’Austria nello stesso girone; Tennistavolo, l’Italia maschile cede nettamente all’Austria ai Mondiali a squadre. Tennistavolo: ai Mondiali a squadre arrivano le prime qualificazioni alla seconda faseI Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo procedono a ritmo spedito nella cornice londinese della Copper Box Arena. Il Day 3 del torneo iridato ha portato ... oasport.it Tennistavolo, l’Italia femminile regola la Croazia ai Mondiali a squadre ed ipoteca i sedicesimiContinua a vincere, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, l'Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel secondo tie del ... oasport.it Seconda vittoria, in altrettante partite per la nostra Nazionale femminile ai Mondiali a Squadre di Tennistavolo. Le nostre Azzurre non sbagliano un colpo e alla Copper Box Arena di Londra, rifilano un netto 3 a 0 anche alla Croazia. Gaia Monfardini, Giorgia Pi - facebook.com facebook