Come giocherà il Napoli di Allegri? Ripartirà dal 4-3-3 secondo la Gazzetta e non solo secondo la Gazzetta. Max farà di De Bruyne il punto fermo del suo Napoli. Non dimentichiamo che De Bruyne fu preso per Allegri, poi Conte decise di rimanere e infatti la convivenza tra i due è stata decisamente forzata. Allegri quindi avrà De Bruyne, e Max stravede per chi a calcio sa giocare. E Hojlund che avrebbe voluto con sé al Milan. Max difficilmente rinuncerà a De Bruyne. Scrive la Gazzetta, con G. B. Olivero, che potrebbe fare di Hojlund il nuovo Morata: “In attacco Hojlund, che ha caratteristiche simili al giovane Morata che Allegri svezzò nel modo migliore “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri a Napoli riparte dal 4-3-3 e da Hojlund nuovo Morata

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