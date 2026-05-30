Il governo italiano ha deciso di ridurre i fondi destinati al fondo Safe, che serve a sostenere i programmi di difesa, per alleggerire il peso sui conti pubblici. La decisione è stata comunicata in un momento in cui l’Italia sta cercando di rispettare i parametri di bilancio imposti dall’Unione Europea. La riduzione dei fondi potrebbe influenzare le capacità di investimento nel settore della difesa e modificare le priorità di spesa.

? Punti chiave Come influenzerà la decisione di Bruxelles la stabilità dei conti italiani?. Perché il governo ha deciso di tagliare i fondi alla difesa?. Quali rischi corre l'Italia se la Commissione nega la flessibilità richiesta?. Come inciderà la crisi nello Stretto di Hormuz sul bilancio nazionale?.? In Breve Riduzione richiesta Safe da 14,9 a 4-5 miliardi per coprire contratti militari vincolanti.. Ursula von der Leyen risponderà alla richiesta di flessibilità italiana il 3 giugno.. Polonia riceve primo esborso di 6,6 miliardi, pari al 15% della sua quota.. Raffaele Fitto propone riallocare fondi Fesr e Coesione per gestire il caro energia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa: l’Italia taglia il fondo Safe per salvare i conti pubblici

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