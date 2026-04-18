L’Italia si prepara a assumere un ruolo centrale nel rafforzamento della difesa europea, puntando a ottenere circa 150 miliardi dal fondo Safe. Nel frattempo, la Germania accelera le proprie iniziative per ridurre la dipendenza dal supporto degli Stati Uniti all’interno dell’Alleanza Atlantica. Questi sviluppi segnano un momento di attenzione crescente sulle strategie di difesa del continente.

L’Italia si trova davanti alla necessità di guidare il nuovo assetto della difesa europea, mentre la Germania accelera per compensare un possibile ridimensionamento del supporto statunitense all’Alleanza Atlantica. Il piano mira a creare un pilastro autonomo all’interno della Nato, coinvolgendo attori chiave come Francia, Regno Unito e Polonia per garantire la sicurezza del continente attraverso una maggiore integrazione tecnologica e industriale. Il generale Serino ha delineato i contorni di un cambiamento strutturale che vede la Germania assumere un ruolo centrale, superando le storiche esitazioni diplomatiche verso Washington. L’obiettivo...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa Europea: l’Italia punta ai 150 miliardi del fondo Safe

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