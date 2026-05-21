La crisi energetica innescata dal conflitto in Medio Oriente sta influenzando l’economia dell’Unione Europea. Bruxelles ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita, sottolineando i rischi per i conti pubblici degli Stati membri. Le tensioni nella regione continuano a provocare instabilità nei mercati dell’energia, con conseguenze dirette sui prezzi e sulla disponibilità di approvvigionamenti. La situazione si riflette in un quadro economico più incerto e in una maggiore attenzione alle politiche di contenimento dei costi pubblici.

Roma, 21 maggio 2026 – La nuova crisi energetica innescata dal conflitto in Medio Oriente rallenta l’economia dell’Unione europea, riaccende l’inflazione e aumenta la pressione sui conti pubblici degli Stati membri, secondo le Previsioni economiche di primavera 2026 presentate giovedì 21 maggio dalla Commissione UE. Nel documento, Bruxelles rivede al ribasso la crescita dell’Unione europea e dell’area euro rispetto alle stime d’autunno, indicando nello shock dei prezzi dell’energia il principale fattore di deterioramento del quadro macroeconomico. Nel presentare i risultati, il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, ha parlato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La crisi in Medio Oriente pesa sull’economia UE. Bruxelles taglia la crescita e avverte sui conti pubblici

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#Inflazione in crescita in Europa per la crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente. La UE prevede un aumento del 3% nel 2026 e del 2,3% nel 2027 per i Paesi dell'Eurozona. In l'Italia inflazione al 3,2% nel 2026 e all'1,8% nel 2027. x.com

Cosa sta facendo il Medio Oriente in questo universo? reddit

La crisi in Medio Oriente pesa sull’economia UE. Bruxelles taglia la crescita e avverte sui conti pubbliciLa Commissione europea taglia le stime di crescita dell’UE all’1,1% nel 2026 e all’1,4% nel 2027, mentre l’inflazione è rivista al 3,1% nel 2026 e al 2,4% nel 2027. quotidiano.net

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