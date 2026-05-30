Fiorello, 66 anni, segue una dieta che gli permette di mantenersi in forma. La sua alimentazione giornaliera include pasti equilibrati, mentre vieta alcuni alimenti specifici. Non sono stati divulgati dettagli precisi sul menù completo o sulle restrizioni. La dieta è stata descritta come parte delle sue abitudini di salute, ma senza indicazioni su specifici alimenti o regole.

Fiorello, a 66 anni, è in super forma ma, come fa? Ecco la dieta che segue lo showman catanese Fiorello è praticamente da sempre uno degli showman più amati in assoluto. Con la sua ironia e simpatia è riuscito nel corso della sua importantissima carriera a conquistare proprio tutti, grandi e piccini. Oltre al suo innato talento per la comicità, di Fiorello spicca anche la forma fisica: ancora oggi, a 66 anni, appare infatti in forma smagliante. Ma, come fa? Ecco la dieta che segue. Pare inutile parlare del successo artistico di Fiorello, sin da tempi in cui presentava il “Karaoke“, lo showman catanese è riuscito a conquistare tutti: presenza scenica, ironia, abilità nel canto, insomma, Fiore le ha proprio tutte. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Dieta di Fiorello: menù giornaliero, cosa si mangia (e cosa è vietato)

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