La dieta di Gesù spopola su TikTok | cosa si mangia e perché funziona

La dieta di Gesù sta diventando virale su TikTok, con utenti che condividono i pasti e le regole del regime alimentare. La dieta prevede principalmente alimenti semplici come pane, pesce, verdure e olimenti naturali, evitando cibi processati. Le video mostrano ricette e consigli pratici, attirando molte visualizzazioni. Non ci sono indicazioni ufficiali o studi clinici, ma il trend continua a crescere tra gli utenti della piattaforma.

La dieta di Gesù sta ottenendo un grande successo su TikTok. Scopriamo come funziona e cosa si mangia. La dieta di Gesù sta spopolando su TikTok. Un nuovo trend lanciato sui social da Kayla Bundy, influencer di 27 anni, cristiana. Una dieta che vuole unire salute e spiritualità. La dieta di Gesù sta conquistando tutti su TikTok. A inventarla e lanciarla sui social è stata Kayla Bundy, influencer di 27 anni, cristiana, con 500.000 follower. La sua dieta, ispirata alla Bibbia, sta conquistando moltissimi follower. Ne hanno parlato sul New York Times, in un articolo in cui Bundy ha spiegato di come la sua dieta sia in grado di unire la salute, il benessere e la spiritualità. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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