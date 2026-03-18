Dieta Mind per rallentare l’invecchiamento del cervello cosa si mangia e cosa si evita

La dieta Mind è un piano alimentare che combina elementi della dieta mediterranea e di un regime volto a ridurre la pressione alta. Si concentra su alimenti specifici da includere e altri da evitare, con l’obiettivo di rallentare l’invecchiamento del cervello. Questa strategia alimentare è stata proposta come possibile modo per mantenere la salute cerebrale nel tempo.

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