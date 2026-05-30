Dieci Rotary Club hanno organizzato una serata di musica e solidarietà a favore dei giovani talenti del Maggio. L’evento si è svolto ieri sera in una location cittadina, con la partecipazione di numerosi cittadini e sostenitori. Durante la serata sono stati raccolti fondi destinati a programmi di formazione e borse di studio per i giovani artisti. Non sono stati comunicati i dettagli dell’importo totale raccolto o i soggetti beneficiari.

Firenze, 30 maggio 2026 - Una serata di musica, partecipazione e solidarietà concreta quella che si è svolta al Cinema La Compagnia, in occasione dello spettacolo “Beatlesiana”, organizzato da dieci Rotary Club dell’area fiorentina con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore degli allievi dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Il risultato è andato oltre le aspettative. La sala ha registrato oltre 380 presenze, confermando il grande interesse del pubblico per un’iniziativa capace di unire cultura, formazione e servizio alla comunità. La raccolta fondi ha superato i 3mila euro, cifra sufficiente a finanziare una Master Class destinata agli allievi dell’Accademia, che sarà aperta al pubblico e si terrà, con ogni probabilità, nella seconda metà dell’anno di corso 2026-2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci Rotary Club a favore dei giovani talenti del Maggio

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