Mireille Yoga ' mamma' dei ragazzi di strada in Camerun ospite del Rotary Club Cesena

Una rappresentante proveniente dal Camerun, nota per aver dedicato la vita ai ragazzi di strada, è intervenuta durante un incontro del Rotary Club Cesena, attualmente presieduto da Ombretta Sternini. La visita ha suscitato una forte partecipazione tra i soci del club, creando un’atmosfera di condivisione e coinvolgimento. La donna ha condiviso esperienze legate al suo impegno e alla realtà sociale del suo paese.

La responsabile del Centro Edimar di Yaoundé, ha partecipato ad una conviviale del sodalizio cesenate che, in collaborazione con il proprio distretto, ha donato all’opera camerunense un contributo di 20.600 euro E’ venuta dal Camerun con un cuore grande quanto quello di una madre capace di accogliere un centinaio di figli ed ha creato un’atmosfera densa di compartecipazione tra i soci del Rotary Club Cesena, guidato per l’annata in corso da Ombretta Sternini. Serata intensa, dunque, quella animata dalla presenza di Mireille Yoga, economista camerunese che ad un certo punto della sua vita ha deviato dalla sua vocazione primaria ed ha aperto le braccia ai bambini di strada accolti nel Centro Edimar di Yaoundé, di cui ha preso il testimone da padre Maurizio Bezzi, che ne è stato il fondatore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Il rettore Casini ospite del Rotary. Club PucciniUna serata all’insegna della conoscenza, dell’orgoglio territoriale e del riconoscimento al merito. Tutto esaurito per la pièce messa in scena dal Gruppo Consorti del Rotary Club CesenaGrande successo per “Camere con svista”, otto attori non professionisti che si sono cimentati in scena con la regia di Sabina Spazzoli.