Rotary Club | spettacolo benefico a favore di tre associazioni

Il Rotary Club Alta Valdelsa organizza uno spettacolo benefico presso il Teatro del Popolo di Colle, previsto per martedì 21 aprile alle ore 21. L’evento consiste in una commedia musicale intitolata ‘Rincoglio’ e sostiene tre associazioni locali. La rappresentazione è aperta al pubblico e l’ingresso è destinato a raccogliere fondi per le organizzazioni coinvolte.

Spettacolo benefico del Rotary Club Alta Valdelsa a favore di tre associazioni del circondario. Martedì 21 aprile al Teatro del Popolo di Colle (ore 21) andrà in scena la commedia musicale dal titolo ‘Rincoglio.nate’, a cura della compagnia teatrale Le donnacce. Appuntamento, con il patrocinio del Comune di Colle, finalizzato alla raccolta di fondi destinati all’acquisto di attrezzature per realtà che operano sul territorio accanto alle persone più fragili. In particolare il ricavato della serata sarà devoluto sia ad Anffas Alta Valdelsa, impegnata nel sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sia a Valdelsa Donna, e inoltre...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rotary Club: spettacolo benefico a favore di tre associazioni Be Rock Be Kind 2025 Notizie correlate Il Rotary club Piacenza Primogenita dona tre pulsossimetri professionali alla Croce RossaIl Rotary Club Piacenza Primogenita rafforza il proprio impegno a favore del territorio con la donazione di tre pulsossimetri professionali alla... Dall’Albania all’Italia sul barcone carico di speranze: oggi è proprietario di tre hotel e presidente di un Rotary ClubKlodian Matija è una figura conosciuta sul territorio, non soltanto per la sua lunga esperienza nel settore alberghiero, ma anche per il ruolo che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rotary Club: spettacolo benefico a favore di tre associazioni; Torna al castello Kriminal-Mente: l'esperimento teatrale a scopo benefico; 'Voci di scena': un musical nel ricordo di Arianna e per i bimbi con sindome di Sanfilippo; Super Eroi Acrobatici. Show di beneficenza per i piccoli dell’Antoniano. Superstar, show benefico col Rotary MuratoriIl Rotary Club Muratori organizza lo spettacolo Superstar il 24 febbraio alle 21, evento benefico a favore di Hesperia Bimbi. Prenotazioni tramite mail o telefono. I fondi saranno devoluti per ... ilrestodelcarlino.it La testimone: al teatro le Laudi uno spettacolo di solidarietàSi è svolto sabato sera lo spettacolo messo in scena dalla compagnia La Ritorsia, organizzato a scopo benefico da cinque Rotary Club del territorio fiorentino per raccogliere fondi da destinare ... lanazione.it Orgoglio e innovazione si incontrano a Cosenza! Il Rotary Club Presila Cosenza Est, con il Presidente Ignazio Cuconato, e il CEO di Internet & Idee S.r.l., Carlo Stumpo, hanno consegnato il premio "I Nostri Talenti" alla dottoressa Megan Macrì. #rotarypresila, - facebook.com facebook